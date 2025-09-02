GCoin (GC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.01285654 24-satna najviša cijena $ 0.01349456 Najviša cijena ikada $ 0.064704 Najniža cijena $ 0.00299223 Promjena cijene (1H) +2.10% Promjena cijene (1D) +0.66% Promjena cijene (7D) -17.14%

GCoin (GC) cijena u stvarnom vremenu je $0.01348228. Tijekom protekla 24 sata, GCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01285654 i najviše cijene $ 0.01349456, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GC je $ 0.064704, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00299223.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GC se promijenio za +2.10% u posljednjih sat vremena, +0.66% u posljednjih 24 sata i -17.14% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GCoin (GC)

Tržišna kapitalizacija $ 1.35M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.35M Količina u optjecaju 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija GCoin je $ 1.35M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GC je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.35M.