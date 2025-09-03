GAY (GAY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00293919$ 0.00293919 $ 0.00293919 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +1.62% Promjena cijene (7D) +5.23% Promjena cijene (7D) +5.23%

GAY (GAY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GAYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GAY je $ 0.00293919, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GAY se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +1.62% u posljednjih 24 sata i +5.23% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GAY (GAY)

Tržišna kapitalizacija $ 28.71K$ 28.71K $ 28.71K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 28.71K$ 28.71K $ 28.71K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija GAY je $ 28.71K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GAY je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 28.71K.