GAX Liquidity Token Reward (GLTR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.64% Promjena cijene (1D) +1.60% Promjena cijene (7D) -10.42% Promjena cijene (7D) -10.42%

GAX Liquidity Token Reward (GLTR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GLTRtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GLTR je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GLTR se promijenio za -1.64% u posljednjih sat vremena, +1.60% u posljednjih 24 sata i -10.42% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GAX Liquidity Token Reward (GLTR)

Tržišna kapitalizacija $ 66.90K$ 66.90K $ 66.90K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 396.06K$ 396.06K $ 396.06K Količina u optjecaju 168.91B 168.91B 168.91B Ukupna količina 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija GAX Liquidity Token Reward je $ 66.90K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GLTR je 168.91B, s ukupnom količinom od 1000000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 396.06K.