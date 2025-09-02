Više o WUD

WUD Informacije o cijeni

WUD Službena web stranica

WUD Tokenomija

WUD Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Gavun Wud Logotip

Gavun Wud Cijena (WUD)

Neuvršten

1 WUD u USD cijena uživo:

--
----
-2.40%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Gavun Wud (WUD)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:24:38 (UTC+8)

Gavun Wud (WUD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.94%

-2.42%

-1.85%

-1.85%

Gavun Wud (WUD) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, WUDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WUD je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WUD se promijenio za +0.94% u posljednjih sat vremena, -2.42% u posljednjih 24 sata i -1.85% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Gavun Wud (WUD)

$ 1.77M
$ 1.77M$ 1.77M

--
----

$ 1.77M
$ 1.77M$ 1.77M

999.95B
999.95B 999.95B

999,948,772,050.0
999,948,772,050.0 999,948,772,050.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Gavun Wud je $ 1.77M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WUD je 999.95B, s ukupnom količinom od 999948772050.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.77M.

Gavun Wud (WUD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Gavun Wud u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Gavun Wud u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Gavun Wud u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Gavun Wud u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-2.42%
30 dana$ 0-4.09%
60 dana$ 0-5.53%
90 dana$ 0--

Što je Gavun Wud (WUD)

WUD is the community-driven Polkadot memecoin uniting Web3 enthusiasts through memes, games, and NFTs inspired by Dr. Gavin Wood. WUD is a meme coin inspired by Gavin Wood, co-founder of Ethereum and Polkadot. Its mission is to unite WEB3 enthusiasts while onboarding new users into the Polkadot ecosystem through engaging meme art, NFTs, and gaming experiences. Utility: In Flappy Wud, the more $WUD you own, the more in-game perks you unlock. These perks include enhanced gameplay features, access to exclusive events, and increased rewards. Players who hold larger amounts of $WUD can benefit from boosts such as higher multipliers during the Flappening events, extra chances to earn rare NFTs, and special abilities within the game. These incentives encourage players to engage with the game while driving demand for $WUD in the Polkadot ecosystem.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Gavun Wud (WUD)

Službena web-stranica

Gavun Wud Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Gavun Wud (WUD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Gavun Wud (WUD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Gavun Wud.

Provjerite Gavun Wud predviđanje cijene sada!

WUD u lokalnim valutama

Gavun Wud (WUD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Gavun Wud (WUD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WUD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Gavun Wud (WUD)

Koliko Gavun Wud (WUD) vrijedi danas?
Cijena WUD uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena WUD u USD?
Trenutačna cijena WUD u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Gavun Wud?
Tržišna kapitalizacija za WUD je $ 1.77M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za WUD?
Količina u optjecaju za WUD je 999.95B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WUD?
WUD je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WUD?
WUD je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za WUD?
24-satni obujam trgovanja za WUD je -- USD.
Hoće li WUD još narasti ove godine?
WUD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WUD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:24:38 (UTC+8)

Gavun Wud (WUD) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.