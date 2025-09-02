Gavun Wud (WUD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.94% Promjena cijene (1D) -2.42% Promjena cijene (7D) -1.85% Promjena cijene (7D) -1.85%

Gavun Wud (WUD) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, WUDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WUD je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WUD se promijenio za +0.94% u posljednjih sat vremena, -2.42% u posljednjih 24 sata i -1.85% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Gavun Wud (WUD)

Tržišna kapitalizacija $ 1.77M$ 1.77M $ 1.77M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.77M$ 1.77M $ 1.77M Količina u optjecaju 999.95B 999.95B 999.95B Ukupna količina 999,948,772,050.0 999,948,772,050.0 999,948,772,050.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Gavun Wud je $ 1.77M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WUD je 999.95B, s ukupnom količinom od 999948772050.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.77M.