Gauntlet USDC Prime Morpho Vault Cijena (GTUSDC)

1 GTUSDC u USD cijena uživo:

$1.088
0.00%1D
Grafikon aktualnih cijena Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC)
Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.087
24-satna najniža cijena
$ 1.09
24-satna najviša cijena

$ 1.087
$ 1.09
$ 9.5
$ 1.003
+0.01%

+0.03%

+0.08%

+0.08%

Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) cijena u stvarnom vremenu je $1.088. Tijekom protekla 24 sata, GTUSDCtrgovalo je između najniže cijene $ 1.087 i najviše cijene $ 1.09, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GTUSDC je $ 9.5, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.003.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GTUSDC se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, +0.03% u posljednjih 24 sata i +0.08% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC)

$ 14.72K
--
$ 42.20M
13.69K
93,289,612.76648147
Trenutačna tržišna kapitalizacija Gauntlet USDC Prime Morpho Vault je $ 14.72K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GTUSDC je 13.69K, s ukupnom količinom od 93289612.76648147. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 42.20M.

Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Gauntlet USDC Prime Morpho Vault u USD iznosila je $ +0.00031421.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Gauntlet USDC Prime Morpho Vault u USD iznosila je $ +0.0037926592.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Gauntlet USDC Prime Morpho Vault u USD iznosila je $ +0.0078258752.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Gauntlet USDC Prime Morpho Vault u USD iznosila je $ +0.0112874447060746.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00031421+0.03%
30 dana$ +0.0037926592+0.35%
60 dana$ +0.0078258752+0.72%
90 dana$ +0.0112874447060746+1.05%

Što je Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC)

The Gauntlet USDC Prime vault aims to optimize for risk-adjusted yield across large market cap and high liquidity collateral markets. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.

Resurs Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC)

Službena web-stranica

Gauntlet USDC Prime Morpho Vault Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Gauntlet USDC Prime Morpho Vault.

Provjerite Gauntlet USDC Prime Morpho Vault predviđanje cijene sada!

GTUSDC u lokalnim valutama

Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GTUSDC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC)

Koliko Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) vrijedi danas?
Cijena GTUSDC uživo u USD je 1.088 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GTUSDC u USD?
Trenutačna cijena GTUSDC u USD je $ 1.088. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Gauntlet USDC Prime Morpho Vault?
Tržišna kapitalizacija za GTUSDC je $ 14.72K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GTUSDC?
Količina u optjecaju za GTUSDC je 13.69K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GTUSDC?
GTUSDC je postigao ATH cijenu od 9.5 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GTUSDC?
GTUSDC je vidio ATL cijenu od 1.003 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GTUSDC?
24-satni obujam trgovanja za GTUSDC je -- USD.
Hoće li GTUSDC još narasti ove godine?
GTUSDC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GTUSDC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

