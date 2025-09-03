Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.087 $ 1.087 $ 1.087 24-satna najniža cijena $ 1.09 $ 1.09 $ 1.09 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.087$ 1.087 $ 1.087 24-satna najviša cijena $ 1.09$ 1.09 $ 1.09 Najviša cijena ikada $ 9.5$ 9.5 $ 9.5 Najniža cijena $ 1.003$ 1.003 $ 1.003 Promjena cijene (1H) +0.01% Promjena cijene (1D) +0.03% Promjena cijene (7D) +0.08% Promjena cijene (7D) +0.08%

Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) cijena u stvarnom vremenu je $1.088. Tijekom protekla 24 sata, GTUSDCtrgovalo je između najniže cijene $ 1.087 i najviše cijene $ 1.09, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GTUSDC je $ 9.5, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.003.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GTUSDC se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, +0.03% u posljednjih 24 sata i +0.08% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC)

Tržišna kapitalizacija $ 14.72K$ 14.72K $ 14.72K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 42.20M$ 42.20M $ 42.20M Količina u optjecaju 13.69K 13.69K 13.69K Ukupna količina 93,289,612.76648147 93,289,612.76648147 93,289,612.76648147

Trenutačna tržišna kapitalizacija Gauntlet USDC Prime Morpho Vault je $ 14.72K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GTUSDC je 13.69K, s ukupnom količinom od 93289612.76648147. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 42.20M.