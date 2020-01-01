GATSBY (GATSBY) Tokenomika

GATSBY (GATSBY) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u GATSBY (GATSBY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
GATSBY (GATSBY) Informacije

Gatsby offers an advanced on-chain research and analysis suite, using AI to provide real-time insights and in-depth market data. Traders can leverage smart analytics, backtesting tools, and automated strategies to quickly identify trends, track big players, and evaluate projects. With features like whale monitoring, trending token lists, and customizable alerts, Gatsby streamlines on-chain research, enabling confident, data-driven decisions. This suite is designed for users to extract alpha effortlessly by turning raw blockchain data into actionable insights.

Službena web stranica:
https://gatsby.fi/
Bijela knjiga:
https://gatsby.fi/whitepaper.pdf

GATSBY (GATSBY) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za GATSBY (GATSBY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 2.40M
$ 2.40M
Ukupna količina:
$ 100.00M
$ 100.00M
Količina u optjecaju:
$ 57.60M
$ 57.60M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 4.17M
$ 4.17M
Povijesni maksimum:
$ 1.006
$ 1.006
Povijesni minimum:
$ 0.00883372
$ 0.00883372
Trenutna cijena:
$ 0.04166366
$ 0.04166366

GATSBY (GATSBY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike GATSBY (GATSBY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj GATSBY tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja GATSBY tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku GATSBY tokena, istražite GATSBY cijenu tokena uživo!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.