GATSBY Cijena (GATSBY)

1 GATSBY u USD cijena uživo:

$0.03971482
$0.03971482
-0.10%1D
Grafikon aktualnih cijena GATSBY (GATSBY)
GATSBY (GATSBY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+0.34%

-0.15%

-14.72%

-14.72%

GATSBY (GATSBY) cijena u stvarnom vremenu je $0.03971482. Tijekom protekla 24 sata, GATSBYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00883372 i najviše cijene $ 0.0398072, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GATSBY je $ 1.006, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00883372.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GATSBY se promijenio za +0.34% u posljednjih sat vremena, -0.15% u posljednjih 24 sata i -14.72% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GATSBY (GATSBY)

Trenutačna tržišna kapitalizacija GATSBY je $ 2.29M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GATSBY je 57.60M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.97M.

GATSBY (GATSBY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz GATSBY u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz GATSBY u USD iznosila je $ -0.0186507943.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz GATSBY u USD iznosila je $ -0.0180748420.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz GATSBY u USD iznosila je $ -0.08216063467783396.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.15%
30 dana$ -0.0186507943-46.96%
60 dana$ -0.0180748420-45.51%
90 dana$ -0.08216063467783396-67.41%

Što je GATSBY (GATSBY)

Gatsby offers an advanced on-chain research and analysis suite, using AI to provide real-time insights and in-depth market data. Traders can leverage smart analytics, backtesting tools, and automated strategies to quickly identify trends, track big players, and evaluate projects. With features like whale monitoring, trending token lists, and customizable alerts, Gatsby streamlines on-chain research, enabling confident, data-driven decisions. This suite is designed for users to extract alpha effortlessly by turning raw blockchain data into actionable insights.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta.

GATSBY (GATSBY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike GATSBY (GATSBY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GATSBY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o GATSBY (GATSBY)

Koliko GATSBY (GATSBY) vrijedi danas?
Cijena GATSBY uživo u USD je 0.03971482 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GATSBY u USD?
Trenutačna cijena GATSBY u USD je $ 0.03971482. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija GATSBY?
Tržišna kapitalizacija za GATSBY je $ 2.29M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GATSBY?
Količina u optjecaju za GATSBY je 57.60M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GATSBY?
GATSBY je postigao ATH cijenu od 1.006 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GATSBY?
GATSBY je vidio ATL cijenu od 0.00883372 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GATSBY?
24-satni obujam trgovanja za GATSBY je -- USD.
Hoće li GATSBY još narasti ove godine?
GATSBY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GATSBY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.