GATSBY (GATSBY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00883372 $ 0.00883372 $ 0.00883372 24-satna najniža cijena $ 0.0398072 $ 0.0398072 $ 0.0398072 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00883372$ 0.00883372 $ 0.00883372 24-satna najviša cijena $ 0.0398072$ 0.0398072 $ 0.0398072 Najviša cijena ikada $ 1.006$ 1.006 $ 1.006 Najniža cijena $ 0.00883372$ 0.00883372 $ 0.00883372 Promjena cijene (1H) +0.34% Promjena cijene (1D) -0.15% Promjena cijene (7D) -14.72% Promjena cijene (7D) -14.72%

GATSBY (GATSBY) cijena u stvarnom vremenu je $0.03971482. Tijekom protekla 24 sata, GATSBYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00883372 i najviše cijene $ 0.0398072, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GATSBY je $ 1.006, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00883372.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GATSBY se promijenio za +0.34% u posljednjih sat vremena, -0.15% u posljednjih 24 sata i -14.72% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GATSBY (GATSBY)

Tržišna kapitalizacija $ 2.29M$ 2.29M $ 2.29M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.97M$ 3.97M $ 3.97M Količina u optjecaju 57.60M 57.60M 57.60M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija GATSBY je $ 2.29M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GATSBY je 57.60M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.97M.