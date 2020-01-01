GATOR GROUP (GATOR) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u GATOR GROUP (GATOR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

GATOR GROUP (GATOR) Informacije

$GATOR is a meme-coin based project committed to building a strong, exciting, and trusting community while working towards broader utility and innovation on the Cardano blockchain.

We have been working on app development prior to the launch, and based on the success of this project, will be able to proceed with finalizing the requirements necessary to launching them on the chain.

Cardano is an overlooked blockchain, where it needs more developers building on it - and the community has blessed us with a chance to do so.

Službena web stranica:
https://www.g8r.fun

GATOR GROUP (GATOR) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za GATOR GROUP (GATOR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 13.60K
$ 13.60K
Ukupna količina:
$ 1.00B
$ 1.00B
Količina u optjecaju:
$ 1.00B
$ 1.00B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 13.60K
$ 13.60K
Povijesni maksimum:
$ 0.00205127
$ 0.00205127
Povijesni minimum:
$ 0
$ 0
Trenutna cijena:
$ 0
$ 0

GATOR GROUP (GATOR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike GATOR GROUP (GATOR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj GATOR tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja GATOR tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku GATOR tokena, istražite GATOR cijenu tokena uživo!

GATOR Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide GATOR? Naša GATOR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.