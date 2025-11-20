Gasspas Cijena danas

Trenutačna cijena Gasspas (GASS) danas je --, s promjenom od 1.22% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije GASS u USD je -- po GASS.

Gasspas trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 598,067, s količinom u optjecaju od 420.69T GASS. Tijekom posljednja 24 sata, GASS trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, GASS se kretao +1.73% u posljednjem satu i -8.82% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Gasspas (GASS)

Tržišna kapitalizacija $ 598.07K$ 598.07K $ 598.07K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 598.07K$ 598.07K $ 598.07K Količina u optjecaju 420.69T 420.69T 420.69T Ukupna količina 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Gasspas je $ 598.07K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GASS je 420.69T, s ukupnom količinom od 420690000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 598.07K.