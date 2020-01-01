Gas (GAS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Gas (GAS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Gas (GAS) Informacije Gas is one of the two coins created by Neo Foundation. Gas is used as a processing fees for Neo coin. Neo hashing algorithm is Proof of Stake (PoS), where blocks processing power depends on the amount of tokens held by miners instead of the Proof of Work method which depends on the mining power that a miner has to create a new block. Neo holders is compensated with certain amount of Gas every month, is a similar concept to the ether gas and is used as a power for transaction (transaction). It is a coin that is paid as compensation of a concept of interest generated by PoS mining. At the beginning of the release, about one Neo was paid per day with 1000 Neo, but it has a design algorithm that is gradually decreasing over time, which is offset by the price increase. It is a coin that is closely related to Neo, walking along the path of the companion with the rise of Neo, and it forms a necessary relationship that the movement must be moving in a fluid manner. Službena web stranica: https://neo.org/ Kupi GAS odmah!

Gas (GAS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Gas (GAS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 207.26M $ 207.26M $ 207.26M Ukupna količina: $ 65.09M $ 65.09M $ 65.09M Količina u optjecaju: $ 65.09M $ 65.09M $ 65.09M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 207.26M $ 207.26M $ 207.26M Povijesni maksimum: $ 91.94 $ 91.94 $ 91.94 Povijesni minimum: $ 0.621309 $ 0.621309 $ 0.621309 Trenutna cijena: $ 3.19 $ 3.19 $ 3.19 Saznajte više o cijeni Gas (GAS)

Gas (GAS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Gas (GAS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GAS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GAS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GAS tokena, istražite GAS cijenu tokena uživo!

GAS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide GAS? Naša GAS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte GAS predviđanje cijene tokena odmah!

