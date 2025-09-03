Gas DAO (GAS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.84% Promjena cijene (1D) +2.91% Promjena cijene (7D) -8.61% Promjena cijene (7D) -8.61%

Gas DAO (GAS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GAStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GAS je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GAS se promijenio za +0.84% u posljednjih sat vremena, +2.91% u posljednjih 24 sata i -8.61% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Gas DAO (GAS)

Tržišna kapitalizacija $ 30.86K$ 30.86K $ 30.86K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 107.72K$ 107.72K $ 107.72K Količina u optjecaju 286.51B 286.51B 286.51B Ukupna količina 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Gas DAO je $ 30.86K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GAS je 286.51B, s ukupnom količinom od 1000000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 107.72K.