Gas (GAS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 3.16 $ 3.16 $ 3.16 24-satna najniža cijena $ 3.3 $ 3.3 $ 3.3 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 3.16$ 3.16 $ 3.16 24-satna najviša cijena $ 3.3$ 3.3 $ 3.3 Najviša cijena ikada $ 91.94$ 91.94 $ 91.94 Najniža cijena $ 0.621309$ 0.621309 $ 0.621309 Promjena cijene (1H) -0.48% Promjena cijene (1D) -1.33% Promjena cijene (7D) -4.81% Promjena cijene (7D) -4.81%

Gas (GAS) cijena u stvarnom vremenu je $3.23. Tijekom protekla 24 sata, GAStrgovalo je između najniže cijene $ 3.16 i najviše cijene $ 3.3, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GAS je $ 91.94, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.621309.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GAS se promijenio za -0.48% u posljednjih sat vremena, -1.33% u posljednjih 24 sata i -4.81% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Gas (GAS)

Tržišna kapitalizacija $ 210.34M$ 210.34M $ 210.34M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 210.34M$ 210.34M $ 210.34M Količina u optjecaju 65.09M 65.09M 65.09M Ukupna količina 65,093,580.54427269 65,093,580.54427269 65,093,580.54427269

Trenutačna tržišna kapitalizacija Gas je $ 210.34M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GAS je 65.09M, s ukupnom količinom od 65093580.54427269. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 210.34M.