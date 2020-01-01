Gary Gonesler (GONESLER) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Gary Gonesler (GONESLER), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Gary Gonesler (GONESLER) Informacije Gary Gonesler is here to shake up the meme coin world. Unlike the countless Inu clones flooding the market, $GONESLER brings a fresh take, paying homage to the anticipated departure of Gary Gensler. Launched as a true community-driven project, $GONESLER came into existence stealthily, with no presale, zero taxes, and liquidity burned to protect the community. COMMUNITY TAKE OVER! The original developer burned their tokens, transferring full control to the community, now led by GonslerCTO. With the contract renounced and no formal roadmap, $GONESLER is powered purely by meme energy and community support. This coin is for the people, by the people—forever. Let $GONESLER lead the way in making meme coins great again. Službena web stranica: https://www.garygonesler.com/ Kupi GONESLER odmah!

Gary Gonesler (GONESLER) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Gary Gonesler (GONESLER), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 31.25K $ 31.25K $ 31.25K Ukupna količina: $ 964.40M $ 964.40M $ 964.40M Količina u optjecaju: $ 964.40M $ 964.40M $ 964.40M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 31.25K $ 31.25K $ 31.25K Povijesni maksimum: $ 0.00471258 $ 0.00471258 $ 0.00471258 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Gary Gonesler (GONESLER)

Gary Gonesler (GONESLER) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Gary Gonesler (GONESLER) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GONESLER tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GONESLER tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GONESLER tokena, istražite GONESLER cijenu tokena uživo!

GONESLER Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide GONESLER? Naša GONESLER stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte GONESLER predviđanje cijene tokena odmah!

