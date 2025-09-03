Gary Gonesler (GONESLER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00471258 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +1.74% Promjena cijene (7D) +4.47%

Gary Gonesler (GONESLER) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GONESLERtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GONESLER je $ 0.00471258, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GONESLER se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +1.74% u posljednjih 24 sata i +4.47% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Gary Gonesler (GONESLER)

Tržišna kapitalizacija $ 31.28K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 31.28K Količina u optjecaju 964.40M Ukupna količina 964,397,743.884521

Trenutačna tržišna kapitalizacija Gary Gonesler je $ 31.28K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GONESLER je 964.40M, s ukupnom količinom od 964397743.884521. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 31.28K.