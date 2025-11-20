GarudaX Cijena danas

Trenutačna cijena GarudaX (GRDX) danas je $ 0.00263485, s promjenom od 8.22% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije GRDX u USD je $ 0.00263485 po GRDX.

GarudaX trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 113,442, s količinom u optjecaju od 43.05M GRDX. Tijekom posljednja 24 sata, GRDX trgovao je između $ 0.00244175 (niska) i $ 0.00289189 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00593594, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00183371.

U kratkoročnim performansama, GRDX se kretao -0.49% u posljednjem satu i -25.75% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu GarudaX (GRDX)

Tržišna kapitalizacija $ 113.44K$ 113.44K $ 113.44K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 251.19K$ 251.19K $ 251.19K Količina u optjecaju 43.05M 43.05M 43.05M Ukupna količina 95,329,657.0 95,329,657.0 95,329,657.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija GarudaX je $ 113.44K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GRDX je 43.05M, s ukupnom količinom od 95329657.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 251.19K.