Garlicoin (GRLC) Informacije Garlicoin is a new, freshly baked cryptocurrency, born from the shitposts of Reddit. Garlicoin formed on a few simple fundamentals - cheap and fast transactions, low barrier to entry and total focus on the community. These fundamentals have been put into practice, resulting in Garlicoin being a triumphant success: 40 second block times allow for blazingly fast confirmations, our ASIC resistant proof-of-work algorithm means anyone with a GPU can contribute to mining, and many important decisions have been made by the rapidly growing Garlicoin community. Službena web stranica: https://garlicoin.io/ Kupi GRLC odmah!

Garlicoin (GRLC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Garlicoin (GRLC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 781.61K $ 781.61K $ 781.61K Ukupna količina: $ 69.00M $ 69.00M $ 69.00M Količina u optjecaju: $ 68.79M $ 68.79M $ 68.79M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 783.95K $ 783.95K $ 783.95K Povijesni maksimum: $ 0.583403 $ 0.583403 $ 0.583403 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.01136157 $ 0.01136157 $ 0.01136157 Saznajte više o cijeni Garlicoin (GRLC)

Garlicoin (GRLC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Garlicoin (GRLC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GRLC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GRLC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GRLC tokena, istražite GRLC cijenu tokena uživo!

