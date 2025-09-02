Više o GRLC

Garlicoin Logotip

Garlicoin Cijena (GRLC)

Neuvršten

1 GRLC u USD cijena uživo:

$0.00792741
-0.70%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Garlicoin (GRLC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:16:50 (UTC+8)

Garlicoin (GRLC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00787704
24-satna najniža cijena
$ 0.00802624
24-satna najviša cijena

$ 0.00787704
$ 0.00802624
$ 0.583403
$ 0
0.00%

-0.70%

+1.27%

+1.27%

Garlicoin (GRLC) cijena u stvarnom vremenu je $0.00792741. Tijekom protekla 24 sata, GRLCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00787704 i najviše cijene $ 0.00802624, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GRLC je $ 0.583403, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GRLC se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -0.70% u posljednjih 24 sata i +1.27% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Garlicoin (GRLC)

$ 545.35K
--
$ 546.99K
68.79M
69,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Garlicoin je $ 545.35K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GRLC je 68.79M, s ukupnom količinom od 69000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 546.99K.

Garlicoin (GRLC) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Garlicoin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Garlicoin u USD iznosila je $ +0.0040725047.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Garlicoin u USD iznosila je $ +0.0073292726.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Garlicoin u USD iznosila je $ +0.003583865900901055.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.70%
30 dana$ +0.0040725047+51.37%
60 dana$ +0.0073292726+92.45%
90 dana$ +0.003583865900901055+82.51%

Što je Garlicoin (GRLC)

Garlicoin is a new, freshly baked cryptocurrency, born from the shitposts of Reddit. Garlicoin formed on a few simple fundamentals - cheap and fast transactions, low barrier to entry and total focus on the community. These fundamentals have been put into practice, resulting in Garlicoin being a triumphant success: 40 second block times allow for blazingly fast confirmations, our ASIC resistant proof-of-work algorithm means anyone with a GPU can contribute to mining, and many important decisions have been made by the rapidly growing Garlicoin community.

Resurs Garlicoin (GRLC)

Službena web-stranica

Garlicoin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Garlicoin (GRLC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Garlicoin (GRLC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Garlicoin.

Provjerite Garlicoin predviđanje cijene sada!

GRLC u lokalnim valutama

Garlicoin (GRLC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Garlicoin (GRLC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GRLC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Garlicoin (GRLC)

Koliko Garlicoin (GRLC) vrijedi danas?
Cijena GRLC uživo u USD je 0.00792741 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GRLC u USD?
Trenutačna cijena GRLC u USD je $ 0.00792741. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Garlicoin?
Tržišna kapitalizacija za GRLC je $ 545.35K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GRLC?
Količina u optjecaju za GRLC je 68.79M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GRLC?
GRLC je postigao ATH cijenu od 0.583403 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GRLC?
GRLC je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GRLC?
24-satni obujam trgovanja za GRLC je -- USD.
Hoće li GRLC još narasti ove godine?
GRLC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GRLC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
