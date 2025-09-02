Garlicoin (GRLC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00787704 $ 0.00787704 $ 0.00787704 24-satna najniža cijena $ 0.00802624 $ 0.00802624 $ 0.00802624 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00787704$ 0.00787704 $ 0.00787704 24-satna najviša cijena $ 0.00802624$ 0.00802624 $ 0.00802624 Najviša cijena ikada $ 0.583403$ 0.583403 $ 0.583403 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) 0.00% Promjena cijene (1D) -0.70% Promjena cijene (7D) +1.27% Promjena cijene (7D) +1.27%

Garlicoin (GRLC) cijena u stvarnom vremenu je $0.00792741. Tijekom protekla 24 sata, GRLCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00787704 i najviše cijene $ 0.00802624, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GRLC je $ 0.583403, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GRLC se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -0.70% u posljednjih 24 sata i +1.27% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Garlicoin (GRLC)

Tržišna kapitalizacija $ 545.35K$ 545.35K $ 545.35K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 546.99K$ 546.99K $ 546.99K Količina u optjecaju 68.79M 68.79M 68.79M Ukupna količina 69,000,000.0 69,000,000.0 69,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Garlicoin je $ 545.35K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GRLC je 68.79M, s ukupnom količinom od 69000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 546.99K.