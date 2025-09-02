GAMING (GAMING) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +16.58%

GAMING (GAMING) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GAMINGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GAMING je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GAMING se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +16.58% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GAMING (GAMING)

Tržišna kapitalizacija $ 12.05K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 12.05K Količina u optjecaju 999.65M Ukupna količina 999,646,801.063838

Trenutačna tržišna kapitalizacija GAMING je $ 12.05K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GAMING je 999.65M, s ukupnom količinom od 999646801.063838. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.05K.