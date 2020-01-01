GAMI WORLD (GAMI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u GAMI WORLD (GAMI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

GAMI WORLD (GAMI) Informacije GAMI WORLD is the crypto platform which offers to interact with multiple modules with the same token, includes several DeFi products, aims to fulfill multiple needs on a single platform and has 6 modules in it. It keeps expanding its ecosystem with “one token, multiple utilities” motto. Službena web stranica: https://gamiworld.io/en Bijela knjiga: https://gami-world.gitbook.io/gami-world-venture-builder-whitepaper/ Kupi GAMI odmah!

GAMI WORLD (GAMI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za GAMI WORLD (GAMI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 450.01K $ 450.01K $ 450.01K Ukupna količina: $ 131.83M $ 131.83M $ 131.83M Količina u optjecaju: $ 43.19M $ 43.19M $ 43.19M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.37M $ 1.37M $ 1.37M Povijesni maksimum: $ 5.58 $ 5.58 $ 5.58 Povijesni minimum: $ 0.00864062 $ 0.00864062 $ 0.00864062 Trenutna cijena: $ 0.01041825 $ 0.01041825 $ 0.01041825 Saznajte više o cijeni GAMI WORLD (GAMI)

GAMI WORLD (GAMI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike GAMI WORLD (GAMI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GAMI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GAMI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GAMI tokena, istražite GAMI cijenu tokena uživo!

GAMI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide GAMI? Naša GAMI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte GAMI predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!