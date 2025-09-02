Više o GAMI

GAMI Informacije o cijeni

GAMI Bijela knjiga

GAMI Službena web stranica

GAMI Tokenomija

GAMI Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

GAMI WORLD Logotip

GAMI WORLD Cijena (GAMI)

Neuvršten

1 GAMI u USD cijena uživo:

$0.01051133
$0.01051133$0.01051133
-0.50%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena GAMI WORLD (GAMI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:55:09 (UTC+8)

GAMI WORLD (GAMI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.01048474
$ 0.01048474$ 0.01048474
24-satna najniža cijena
$ 0.01060231
$ 0.01060231$ 0.01060231
24-satna najviša cijena

$ 0.01048474
$ 0.01048474$ 0.01048474

$ 0.01060231
$ 0.01060231$ 0.01060231

$ 5.58
$ 5.58$ 5.58

$ 0.00864062
$ 0.00864062$ 0.00864062

--

-0.56%

-1.05%

-1.05%

GAMI WORLD (GAMI) cijena u stvarnom vremenu je $0.01051133. Tijekom protekla 24 sata, GAMItrgovalo je između najniže cijene $ 0.01048474 i najviše cijene $ 0.01060231, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GAMI je $ 5.58, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00864062.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GAMI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.56% u posljednjih 24 sata i -1.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GAMI WORLD (GAMI)

$ 454.03K
$ 454.03K$ 454.03K

--
----

$ 1.39M
$ 1.39M$ 1.39M

43.19M
43.19M 43.19M

131,828,172.938392
131,828,172.938392 131,828,172.938392

Trenutačna tržišna kapitalizacija GAMI WORLD je $ 454.03K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GAMI je 43.19M, s ukupnom količinom od 131828172.938392. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.39M.

GAMI WORLD (GAMI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz GAMI WORLD u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz GAMI WORLD u USD iznosila je $ +0.0006032178.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz GAMI WORLD u USD iznosila je $ -0.0004708886.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz GAMI WORLD u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.56%
30 dana$ +0.0006032178+5.74%
60 dana$ -0.0004708886-4.47%
90 dana$ 0--

Što je GAMI WORLD (GAMI)

GAMI WORLD is the crypto platform which offers to interact with multiple modules with the same token, includes several DeFi products, aims to fulfill multiple needs on a single platform and has 6 modules in it. It keeps expanding its ecosystem with “one token, multiple utilities” motto.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

GAMI WORLD Predviđanje cijene (USD)

Koliko će GAMI WORLD (GAMI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših GAMI WORLD (GAMI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za GAMI WORLD.

Provjerite GAMI WORLD predviđanje cijene sada!

GAMI u lokalnim valutama

GAMI WORLD (GAMI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike GAMI WORLD (GAMI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GAMI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o GAMI WORLD (GAMI)

Koliko GAMI WORLD (GAMI) vrijedi danas?
Cijena GAMI uživo u USD je 0.01051133 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GAMI u USD?
Trenutačna cijena GAMI u USD je $ 0.01051133. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija GAMI WORLD?
Tržišna kapitalizacija za GAMI je $ 454.03K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GAMI?
Količina u optjecaju za GAMI je 43.19M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GAMI?
GAMI je postigao ATH cijenu od 5.58 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GAMI?
GAMI je vidio ATL cijenu od 0.00864062 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GAMI?
24-satni obujam trgovanja za GAMI je -- USD.
Hoće li GAMI još narasti ove godine?
GAMI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GAMI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:55:09 (UTC+8)

GAMI WORLD (GAMI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.