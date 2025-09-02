GAMI WORLD (GAMI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.01048474 24-satna najviša cijena $ 0.01060231 Najviša cijena ikada $ 5.58 Najniža cijena $ 0.00864062 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -0.56% Promjena cijene (7D) -1.05%

GAMI WORLD (GAMI) cijena u stvarnom vremenu je $0.01051133. Tijekom protekla 24 sata, GAMItrgovalo je između najniže cijene $ 0.01048474 i najviše cijene $ 0.01060231, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GAMI je $ 5.58, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00864062.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GAMI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.56% u posljednjih 24 sata i -1.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GAMI WORLD (GAMI)

Tržišna kapitalizacija $ 454.03K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.39M Količina u optjecaju 43.19M Ukupna količina 131,828,172.938392

Trenutačna tržišna kapitalizacija GAMI WORLD je $ 454.03K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GAMI je 43.19M, s ukupnom količinom od 131828172.938392. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.39M.