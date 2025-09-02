Gameswap (GSWAP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.050633 24-satna najviša cijena $ 0.059376 Najviša cijena ikada $ 8.44 Najniža cijena $ 0.04069538 Promjena cijene (1H) -1.68% Promjena cijene (1D) -7.33% Promjena cijene (7D) -15.67%

Gameswap (GSWAP) cijena u stvarnom vremenu je $0.052369. Tijekom protekla 24 sata, GSWAPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.050633 i najviše cijene $ 0.059376, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GSWAP je $ 8.44, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.04069538.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GSWAP se promijenio za -1.68% u posljednjih sat vremena, -7.33% u posljednjih 24 sata i -15.67% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Gameswap (GSWAP)

Tržišna kapitalizacija $ 458.79K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.05M Količina u optjecaju 8.76M Ukupna količina 20,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Gameswap je $ 458.79K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GSWAP je 8.76M, s ukupnom količinom od 20000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.05M.