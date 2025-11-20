Gamestop xStock Cijena danas

Trenutačna cijena Gamestop xStock (GMEX) danas je $ 20.5, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije GMEX u USD je $ 20.5 po GMEX.

Gamestop xStock trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 423,591, s količinom u optjecaju od 20.66K GMEX. Tijekom posljednja 24 sata, GMEX trgovao je između $ 20.5 (niska) i $ 20.5 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 33.93, dok je rekordna najniža cijena bila $ 20.5.

U kratkoročnim performansama, GMEX se kretao 0.00% u posljednjem satu i -25.40% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Gamestop xStock (GMEX)

Tržišna kapitalizacija $ 423.59K$ 423.59K $ 423.59K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.23M$ 5.23M $ 5.23M Količina u optjecaju 20.66K 20.66K 20.66K Ukupna količina 254,946.0364163643 254,946.0364163643 254,946.0364163643

