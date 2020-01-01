GAMER (GMR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u GAMER (GMR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

GAMER (GMR) Informacije We aim to bring the gaming community, content creators and game developers together with GMR. Content Creators, Game Developers & Gaming Platforms will be able to create, showcase and sell personal NFT's on our platform. Our gamer vault will be a place for everyone. You will be able to create your own profile, follow your favourite game categories. follow your favourite content creators and channels, support streamers & creators directly using GMR, enter competitions and tournaments. leaderboards with profiles, GMR lottery, live stream integrations and much much more. Službena web stranica: https://gmr.center Kupi GMR odmah!

GAMER (GMR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za GAMER (GMR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 476.98K $ 476.98K $ 476.98K Ukupna količina: $ 329.64M $ 329.64M $ 329.64M Količina u optjecaju: $ 329.64M $ 329.64M $ 329.64M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 476.98K $ 476.98K $ 476.98K Povijesni maksimum: $ 0.213187 $ 0.213187 $ 0.213187 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00144698 $ 0.00144698 $ 0.00144698 Saznajte više o cijeni GAMER (GMR)

GAMER (GMR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike GAMER (GMR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GMR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GMR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GMR tokena, istražite GMR cijenu tokena uživo!

GMR Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide GMR? Naša GMR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte GMR predviđanje cijene tokena odmah!

