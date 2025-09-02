GAMER (GMR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00115729 $ 0.00115729 $ 0.00115729 24-satna najniža cijena $ 0.00145919 $ 0.00145919 $ 0.00145919 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00115729$ 0.00115729 $ 0.00115729 24-satna najviša cijena $ 0.00145919$ 0.00145919 $ 0.00145919 Najviša cijena ikada $ 0.213187$ 0.213187 $ 0.213187 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.36% Promjena cijene (1D) +23.88% Promjena cijene (7D) -30.57% Promjena cijene (7D) -30.57%

GAMER (GMR) cijena u stvarnom vremenu je $0.00143363. Tijekom protekla 24 sata, GMRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00115729 i najviše cijene $ 0.00145919, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GMR je $ 0.213187, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GMR se promijenio za -0.36% u posljednjih sat vremena, +23.88% u posljednjih 24 sata i -30.57% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GAMER (GMR)

Tržišna kapitalizacija $ 473.17K$ 473.17K $ 473.17K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 473.17K$ 473.17K $ 473.17K Količina u optjecaju 329.64M 329.64M 329.64M Ukupna količina 329,637,593.169788 329,637,593.169788 329,637,593.169788

Trenutačna tržišna kapitalizacija GAMER je $ 473.17K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GMR je 329.64M, s ukupnom količinom od 329637593.169788. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 473.17K.