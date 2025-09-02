Više o GMR

GAMER Cijena (GMR)

1 GMR u USD cijena uživo:

$0.00143404
$0.00143404
+23.90%1D
Grafikon aktualnih cijena GAMER (GMR)
GAMER (GMR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-0.36%

+23.88%

-30.57%

-30.57%

GAMER (GMR) cijena u stvarnom vremenu je $0.00143363. Tijekom protekla 24 sata, GMRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00115729 i najviše cijene $ 0.00145919, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GMR je $ 0.213187, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GMR se promijenio za -0.36% u posljednjih sat vremena, +23.88% u posljednjih 24 sata i -30.57% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GAMER (GMR)

$ 473.17K
$ 473.17K

Trenutačna tržišna kapitalizacija GAMER je $ 473.17K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GMR je 329.64M, s ukupnom količinom od 329637593.169788. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 473.17K.

GAMER (GMR) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz GAMER u USD iznosila je $ +0.00027633.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz GAMER u USD iznosila je $ -0.0004887909.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz GAMER u USD iznosila je $ -0.0000424023.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz GAMER u USD iznosila je $ +0.0000914841811619106.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00027633+23.88%
30 dana$ -0.0004887909-34.09%
60 dana$ -0.0000424023-2.95%
90 dana$ +0.0000914841811619106+6.82%

Što je GAMER (GMR)

We aim to bring the gaming community, content creators and game developers together with GMR. Content Creators, Game Developers & Gaming Platforms will be able to create, showcase and sell personal NFT's on our platform. Our gamer vault will be a place for everyone. You will be able to create your own profile, follow your favourite game categories. follow your favourite content creators and channels, support streamers & creators directly using GMR, enter competitions and tournaments. leaderboards with profiles, GMR lottery, live stream integrations and much much more.

Resurs GAMER (GMR)

GAMER Predviđanje cijene (USD)

Koliko će GAMER (GMR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših GAMER (GMR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za GAMER.

Provjerite GAMER predviđanje cijene sada!

GMR u lokalnim valutama

GAMER (GMR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike GAMER (GMR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GMR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o GAMER (GMR)

Koliko GAMER (GMR) vrijedi danas?
Cijena GMR uživo u USD je 0.00143363 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GMR u USD?
Trenutačna cijena GMR u USD je $ 0.00143363. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija GAMER?
Tržišna kapitalizacija za GMR je $ 473.17K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GMR?
Količina u optjecaju za GMR je 329.64M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GMR?
GMR je postigao ATH cijenu od 0.213187 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GMR?
GMR je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GMR?
24-satni obujam trgovanja za GMR je -- USD.
Hoće li GMR još narasti ove godine?
GMR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GMR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
