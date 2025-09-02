Više o GMT

GMT Informacije o cijeni

GMT Bijela knjiga

GMT Službena web stranica

GMT Tokenomija

GMT Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

GameM Token Logotip

GameM Token Cijena (GMT)

Neuvršten

1 GMT u USD cijena uživo:

$0.00016607
$0.00016607$0.00016607
+3.40%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena GameM Token (GMT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:39:39 (UTC+8)

GameM Token (GMT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00016024
$ 0.00016024$ 0.00016024
24-satna najniža cijena
$ 0.00016845
$ 0.00016845$ 0.00016845
24-satna najviša cijena

$ 0.00016024
$ 0.00016024$ 0.00016024

$ 0.00016845
$ 0.00016845$ 0.00016845

$ 0.00066626
$ 0.00066626$ 0.00066626

$ 0.00014493
$ 0.00014493$ 0.00014493

-0.75%

+3.16%

+0.09%

+0.09%

GameM Token (GMT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00016594. Tijekom protekla 24 sata, GMTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00016024 i najviše cijene $ 0.00016845, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GMT je $ 0.00066626, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00014493.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GMT se promijenio za -0.75% u posljednjih sat vremena, +3.16% u posljednjih 24 sata i +0.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GameM Token (GMT)

$ 431.46K
$ 431.46K$ 431.46K

--
----

$ 431.46K
$ 431.46K$ 431.46K

2.60B
2.60B 2.60B

2,600,000,000.0
2,600,000,000.0 2,600,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija GameM Token je $ 431.46K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GMT je 2.60B, s ukupnom količinom od 2600000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 431.46K.

GameM Token (GMT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz GameM Token u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz GameM Token u USD iznosila je $ -0.0000300715.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz GameM Token u USD iznosila je $ -0.0000879688.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz GameM Token u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+3.16%
30 dana$ -0.0000300715-18.12%
60 dana$ -0.0000879688-53.01%
90 dana$ 0--

Što je GameM Token (GMT)

GameM Global is a next-generation GameFi ecosystem that merges blockchain, gaming, and decentralized finance on BNB Smart Chain. It empowers players and developers to participate in competitive gaming, own digital assets, and engage in a transparent, decentralized economy. The project’s mission is to connect global users in a vibrant Metaverse where real-world value is created through gaming — from casual play to strategic battles — all while earning and investing via GMT tokens.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

GameM Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će GameM Token (GMT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših GameM Token (GMT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za GameM Token.

Provjerite GameM Token predviđanje cijene sada!

GMT u lokalnim valutama

GameM Token (GMT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike GameM Token (GMT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GMT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o GameM Token (GMT)

Koliko GameM Token (GMT) vrijedi danas?
Cijena GMT uživo u USD je 0.00016594 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GMT u USD?
Trenutačna cijena GMT u USD je $ 0.00016594. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija GameM Token?
Tržišna kapitalizacija za GMT je $ 431.46K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GMT?
Količina u optjecaju za GMT je 2.60B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GMT?
GMT je postigao ATH cijenu od 0.00066626 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GMT?
GMT je vidio ATL cijenu od 0.00014493 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GMT?
24-satni obujam trgovanja za GMT je -- USD.
Hoće li GMT još narasti ove godine?
GMT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GMT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:39:39 (UTC+8)

GameM Token (GMT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.