GameM Token (GMT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00016024 24-satna najviša cijena $ 0.00016845 Najviša cijena ikada $ 0.00066626 Najniža cijena $ 0.00014493 Promjena cijene (1H) -0.75% Promjena cijene (1D) +3.16% Promjena cijene (7D) +0.09%

GameM Token (GMT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00016594. Tijekom protekla 24 sata, GMTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00016024 i najviše cijene $ 0.00016845, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GMT je $ 0.00066626, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00014493.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GMT se promijenio za -0.75% u posljednjih sat vremena, +3.16% u posljednjih 24 sata i +0.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GameM Token (GMT)

Tržišna kapitalizacija $ 431.46K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 431.46K Količina u optjecaju 2.60B Ukupna količina 2,600,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija GameM Token je $ 431.46K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GMT je 2.60B, s ukupnom količinom od 2600000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 431.46K.