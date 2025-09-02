Više o FLP

FLP Informacije o cijeni

FLP Bijela knjiga

FLP Službena web stranica

FLP Tokenomija

FLP Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Gameflip Logotip

Gameflip Cijena (FLP)

Neuvršten

1 FLP u USD cijena uživo:

$0.00861212
$0.00861212$0.00861212
+1.20%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Gameflip (FLP)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:54:42 (UTC+8)

Gameflip (FLP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00736193
$ 0.00736193$ 0.00736193
24-satna najniža cijena
$ 0.00869907
$ 0.00869907$ 0.00869907
24-satna najviša cijena

$ 0.00736193
$ 0.00736193$ 0.00736193

$ 0.00869907
$ 0.00869907$ 0.00869907

$ 0.268295
$ 0.268295$ 0.268295

$ 0.00103957
$ 0.00103957$ 0.00103957

+0.16%

+1.20%

-2.75%

-2.75%

Gameflip (FLP) cijena u stvarnom vremenu je $0.00861212. Tijekom protekla 24 sata, FLPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00736193 i najviše cijene $ 0.00869907, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FLP je $ 0.268295, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00103957.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FLP se promijenio za +0.16% u posljednjih sat vremena, +1.20% u posljednjih 24 sata i -2.75% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Gameflip (FLP)

$ 485.72K
$ 485.72K$ 485.72K

--
----

$ 861.21K
$ 861.21K$ 861.21K

56.40M
56.40M 56.40M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Gameflip je $ 485.72K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FLP je 56.40M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 861.21K.

Gameflip (FLP) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Gameflip u USD iznosila je $ +0.00010229.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Gameflip u USD iznosila je $ -0.0004035484.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Gameflip u USD iznosila je $ +0.0000260404.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Gameflip u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00010229+1.20%
30 dana$ -0.0004035484-4.68%
60 dana$ +0.0000260404+0.30%
90 dana$ 0--

Što je Gameflip (FLP)

The new decentralized ecosystem is founded by Gameflip, a venture-backed technology company which operates a robust digital goods marketplace with millions of users. Gameflip is a corporation based in Silicon Valley, California, USA. The company is managed by gaming industry experts with decades of combined experience, and funded by top tier venture capital investors. Established in 2014, Gameflip has already been at the forefront addressing the largely unmet demand for liquidity for digital goods.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Gameflip Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Gameflip (FLP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Gameflip (FLP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Gameflip.

Provjerite Gameflip predviđanje cijene sada!

FLP u lokalnim valutama

Gameflip (FLP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Gameflip (FLP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FLP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Gameflip (FLP)

Koliko Gameflip (FLP) vrijedi danas?
Cijena FLP uživo u USD je 0.00861212 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FLP u USD?
Trenutačna cijena FLP u USD je $ 0.00861212. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Gameflip?
Tržišna kapitalizacija za FLP je $ 485.72K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FLP?
Količina u optjecaju za FLP je 56.40M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FLP?
FLP je postigao ATH cijenu od 0.268295 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FLP?
FLP je vidio ATL cijenu od 0.00103957 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FLP?
24-satni obujam trgovanja za FLP je -- USD.
Hoće li FLP još narasti ove godine?
FLP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FLP predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:54:42 (UTC+8)

Gameflip (FLP) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.