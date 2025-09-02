Gameflip (FLP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00736193 $ 0.00736193 $ 0.00736193 24-satna najniža cijena $ 0.00869907 $ 0.00869907 $ 0.00869907 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00736193$ 0.00736193 $ 0.00736193 24-satna najviša cijena $ 0.00869907$ 0.00869907 $ 0.00869907 Najviša cijena ikada $ 0.268295$ 0.268295 $ 0.268295 Najniža cijena $ 0.00103957$ 0.00103957 $ 0.00103957 Promjena cijene (1H) +0.16% Promjena cijene (1D) +1.20% Promjena cijene (7D) -2.75% Promjena cijene (7D) -2.75%

Gameflip (FLP) cijena u stvarnom vremenu je $0.00861212. Tijekom protekla 24 sata, FLPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00736193 i najviše cijene $ 0.00869907, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FLP je $ 0.268295, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00103957.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FLP se promijenio za +0.16% u posljednjih sat vremena, +1.20% u posljednjih 24 sata i -2.75% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Gameflip (FLP)

Tržišna kapitalizacija $ 485.72K$ 485.72K $ 485.72K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 861.21K$ 861.21K $ 861.21K Količina u optjecaju 56.40M 56.40M 56.40M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Gameflip je $ 485.72K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FLP je 56.40M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 861.21K.