GameBoy (GBOY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00183012$ 0.00183012 $ 0.00183012 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.53% Promjena cijene (1D) +4.92% Promjena cijene (7D) +18.20% Promjena cijene (7D) +18.20%

GameBoy (GBOY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GBOYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GBOY je $ 0.00183012, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GBOY se promijenio za -0.53% u posljednjih sat vremena, +4.92% u posljednjih 24 sata i +18.20% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GameBoy (GBOY)

Tržišna kapitalizacija $ 23.04K$ 23.04K $ 23.04K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 23.04K$ 23.04K $ 23.04K Količina u optjecaju 996.00M 996.00M 996.00M Ukupna količina 996,000,452.97 996,000,452.97 996,000,452.97

Trenutačna tržišna kapitalizacija GameBoy je $ 23.04K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GBOY je 996.00M, s ukupnom količinom od 996000452.97. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 23.04K.