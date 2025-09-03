Više o GBOY

GameBoy Logotip

GameBoy Cijena (GBOY)

Neuvršten

1 GBOY u USD cijena uživo:

--
----
+4.80%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena GameBoy (GBOY)
GameBoy (GBOY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00183012
$ 0.00183012$ 0.00183012

$ 0
$ 0$ 0

-0.53%

+4.92%

+18.20%

+18.20%

GameBoy (GBOY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GBOYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GBOY je $ 0.00183012, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GBOY se promijenio za -0.53% u posljednjih sat vremena, +4.92% u posljednjih 24 sata i +18.20% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GameBoy (GBOY)

$ 23.04K
$ 23.04K$ 23.04K

--
----

$ 23.04K
$ 23.04K$ 23.04K

996.00M
996.00M 996.00M

996,000,452.97
996,000,452.97 996,000,452.97

Trenutačna tržišna kapitalizacija GameBoy je $ 23.04K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GBOY je 996.00M, s ukupnom količinom od 996000452.97. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 23.04K.

GameBoy (GBOY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz GameBoy u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz GameBoy u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz GameBoy u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz GameBoy u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+4.92%
30 dana$ 0+61.57%
60 dana$ 0+31.56%
90 dana$ 0--

Što je GameBoy (GBOY)

The project is to bring to life 3 decades of gaming culture into a proof of Nostalgia. NFT’s will be dropping at the end of the month + mint, previews available on X and Telegram.. PvP (Player vs Player) Gaming is being developed by a developer to allow players to connect their wallets via a smart contract holding funds and winners of the game takes winnings, with a small fee to create revenue and drive the project forwards, creating real utility.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs GameBoy (GBOY)

Službena web-stranica

GameBoy Predviđanje cijene (USD)

Koliko će GameBoy (GBOY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših GameBoy (GBOY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za GameBoy.

Provjerite GameBoy predviđanje cijene sada!

GBOY u lokalnim valutama

GameBoy (GBOY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike GameBoy (GBOY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GBOY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o GameBoy (GBOY)

Koliko GameBoy (GBOY) vrijedi danas?
Cijena GBOY uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GBOY u USD?
Trenutačna cijena GBOY u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija GameBoy?
Tržišna kapitalizacija za GBOY je $ 23.04K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GBOY?
Količina u optjecaju za GBOY je 996.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GBOY?
GBOY je postigao ATH cijenu od 0.00183012 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GBOY?
GBOY je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GBOY?
24-satni obujam trgovanja za GBOY je -- USD.
Hoće li GBOY još narasti ove godine?
GBOY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GBOY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
GameBoy (GBOY) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

