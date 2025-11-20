Game7 Cijena danas

Trenutačna cijena Game7 (G7) danas je --, s promjenom od 5.68% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije G7 u USD je -- po G7.

Game7 trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 339,294, s količinom u optjecaju od 2.26B G7. Tijekom posljednja 24 sata, G7 trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.02317852, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, G7 se kretao +1.23% u posljednjem satu i -13.81% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Game7 (G7)

Tržišna kapitalizacija $ 339.29K$ 339.29K $ 339.29K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.50M$ 1.50M $ 1.50M Količina u optjecaju 2.26B 2.26B 2.26B Ukupna količina 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

