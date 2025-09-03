Game of Memes (GOME) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01271128$ 0.01271128 $ 0.01271128 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.24% Promjena cijene (1D) -9.04% Promjena cijene (7D) -5.34% Promjena cijene (7D) -5.34%

Game of Memes (GOME) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GOMEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GOME je $ 0.01271128, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GOME se promijenio za +0.24% u posljednjih sat vremena, -9.04% u posljednjih 24 sata i -5.34% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Game of Memes (GOME)

Tržišna kapitalizacija $ 68.51K$ 68.51K $ 68.51K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 68.51K$ 68.51K $ 68.51K Količina u optjecaju 651.50M 651.50M 651.50M Ukupna količina 651,499,718.9 651,499,718.9 651,499,718.9

Trenutačna tržišna kapitalizacija Game of Memes je $ 68.51K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GOME je 651.50M, s ukupnom količinom od 651499718.9. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 68.51K.