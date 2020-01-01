Game Meteor Coin (GMTO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Game Meteor Coin (GMTO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Game Meteor Coin (GMTO) Informacije Meteorn Run invites users to acquire tokens through all aspects of gameplay. Meteorn Run also allows users to equip, grow, and trade in-game shoes, also known as non-fungible tokens (NFT). These virtual shoes have their own class, specific characteristics, and a set of attributes. Shoes are collectible and can be sold in an in-game marketplace called the Meteorn Run Portal. Meteorn Run is one of the Play-to-Earn (P2E) concept GameFi, where gamers earn crypto and NFT through game activities. As part of the online game, users play a running game in a variety of modes, with the main difference being that gamers can change their characters, shoes, and items as assets. Thus, Meteorn Run is an open digital universe where the economy is controlled by the player. Službena web stranica: https://meteornrun.io/ Bijela knjiga: https://meteorn-run-organization.gitbook.io/whitepaper-meteorn-run Kupi GMTO odmah!

Game Meteor Coin (GMTO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Game Meteor Coin (GMTO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.03M $ 1.03M $ 1.03M Ukupna količina: $ 98.92B $ 98.92B $ 98.92B Količina u optjecaju: $ 8.45B $ 8.45B $ 8.45B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 12.08M $ 12.08M $ 12.08M Povijesni maksimum: $ 0.00112412 $ 0.00112412 $ 0.00112412 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00012212 $ 0.00012212 $ 0.00012212 Saznajte više o cijeni Game Meteor Coin (GMTO)

Game Meteor Coin (GMTO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Game Meteor Coin (GMTO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GMTO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GMTO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GMTO tokena, istražite GMTO cijenu tokena uživo!

