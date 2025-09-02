Game Meteor Coin (GMTO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00112412$ 0.00112412 $ 0.00112412 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.37% Promjena cijene (1D) -13.38% Promjena cijene (7D) -35.31% Promjena cijene (7D) -35.31%

Game Meteor Coin (GMTO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GMTOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GMTO je $ 0.00112412, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GMTO se promijenio za +1.37% u posljednjih sat vremena, -13.38% u posljednjih 24 sata i -35.31% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Game Meteor Coin (GMTO)

Tržišna kapitalizacija $ 879.25K$ 879.25K $ 879.25K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.31M$ 10.31M $ 10.31M Količina u optjecaju 8.44B 8.44B 8.44B Ukupna količina 98,923,294,904.97751 98,923,294,904.97751 98,923,294,904.97751

Trenutačna tržišna kapitalizacija Game Meteor Coin je $ 879.25K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GMTO je 8.44B, s ukupnom količinom od 98923294904.97751. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.31M.