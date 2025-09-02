Više o GMTO

Game Meteor Coin Logotip

Game Meteor Coin Cijena (GMTO)

Neuvršten

1 GMTO u USD cijena uživo:

$0.0001042
$0.0001042$0.0001042
-13.10%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Game Meteor Coin (GMTO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:39:31 (UTC+8)

Game Meteor Coin (GMTO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00112412
$ 0.00112412$ 0.00112412

$ 0
$ 0$ 0

+1.37%

-13.38%

-35.31%

-35.31%

Game Meteor Coin (GMTO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GMTOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GMTO je $ 0.00112412, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GMTO se promijenio za +1.37% u posljednjih sat vremena, -13.38% u posljednjih 24 sata i -35.31% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Game Meteor Coin (GMTO)

$ 879.25K
$ 879.25K$ 879.25K

--
----

$ 10.31M
$ 10.31M$ 10.31M

8.44B
8.44B 8.44B

98,923,294,904.97751
98,923,294,904.97751 98,923,294,904.97751

Trenutačna tržišna kapitalizacija Game Meteor Coin je $ 879.25K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GMTO je 8.44B, s ukupnom količinom od 98923294904.97751. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.31M.

Game Meteor Coin (GMTO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Game Meteor Coin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Game Meteor Coin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Game Meteor Coin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Game Meteor Coin u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-13.38%
30 dana$ 0-30.00%
60 dana$ 0+21.74%
90 dana$ 0--

Što je Game Meteor Coin (GMTO)

Meteorn Run invites users to acquire tokens through all aspects of gameplay. Meteorn Run also allows users to equip, grow, and trade in-game shoes, also known as non-fungible tokens (NFT). These virtual shoes have their own class, specific characteristics, and a set of attributes. Shoes are collectible and can be sold in an in-game marketplace called the Meteorn Run Portal. Meteorn Run is one of the Play-to-Earn (P2E) concept GameFi, where gamers earn crypto and NFT through game activities. As part of the online game, users play a running game in a variety of modes, with the main difference being that gamers can change their characters, shoes, and items as assets. Thus, Meteorn Run is an open digital universe where the economy is controlled by the player.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Game Meteor Coin (GMTO)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Game Meteor Coin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Game Meteor Coin (GMTO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Game Meteor Coin (GMTO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Game Meteor Coin.

Provjerite Game Meteor Coin predviđanje cijene sada!

GMTO u lokalnim valutama

Game Meteor Coin (GMTO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Game Meteor Coin (GMTO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GMTO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Game Meteor Coin (GMTO)

Koliko Game Meteor Coin (GMTO) vrijedi danas?
Cijena GMTO uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GMTO u USD?
Trenutačna cijena GMTO u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Game Meteor Coin?
Tržišna kapitalizacija za GMTO je $ 879.25K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GMTO?
Količina u optjecaju za GMTO je 8.44B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GMTO?
GMTO je postigao ATH cijenu od 0.00112412 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GMTO?
GMTO je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GMTO?
24-satni obujam trgovanja za GMTO je -- USD.
Hoće li GMTO još narasti ove godine?
GMTO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GMTO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:39:31 (UTC+8)

