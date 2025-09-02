Više o GG

Game Guide Cijena (GG)

Neuvršten

1 GG u USD cijena uživo:

--
----
-1.10%1D
Grafikon aktualnih cijena Game Guide (GG)
Game Guide (GG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.28%

-1.14%

-14.07%

-14.07%

Game Guide (GG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GG je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GG se promijenio za -0.28% u posljednjih sat vremena, -1.14% u posljednjih 24 sata i -14.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Game Guide (GG)

$ 43.12K
$ 43.12K$ 43.12K

--
----

$ 43.12K
$ 43.12K$ 43.12K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Game Guide je $ 43.12K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GG je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 43.12K.

Game Guide (GG) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Game Guide u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Game Guide u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Game Guide u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Game Guide u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.14%
30 dana$ 0-61.35%
60 dana$ 0-87.09%
90 dana$ 0--

Što je Game Guide (GG)

Game Guide ($GG) is a community-driven token and open template initiated by Adam, the developer of SURV, to demonstrate a streamlined approach to turning Web2 games into Web3 applications using the Idos Games platform. By leveraging real code, video documentation, and a playable demo (Survival.io), the guide walks developers through the full process of token integration, wallet connectivity, and on-chain game logic on BNB Chain. The aim is to show that launching a Web3 game no longer demands large development teams or venture capital — just practical tools, accessible infrastructure, and community support. $GG serves as both the utility and reward layer for experiments, incentives, and community-driven iterations. It’s a practical path into GameFi, built for builders.

Resurs Game Guide (GG)

Službena web-stranica

Game Guide Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Game Guide (GG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Game Guide (GG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Game Guide.

Provjerite Game Guide predviđanje cijene sada!

GG u lokalnim valutama

Game Guide (GG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Game Guide (GG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Game Guide (GG)

Koliko Game Guide (GG) vrijedi danas?
Cijena GG uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GG u USD?
Trenutačna cijena GG u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Game Guide?
Tržišna kapitalizacija za GG je $ 43.12K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GG?
Količina u optjecaju za GG je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GG?
GG je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GG?
GG je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GG?
24-satni obujam trgovanja za GG je -- USD.
Hoće li GG još narasti ove godine?
GG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GG predviđanje cijene za detaljniju analizu.
