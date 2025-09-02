Game Fantasy (GFT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena $ 0.01235089
24-satna najviša cijena $ 0.01306173
Najviša cijena ikada $ 36.84
Najniža cijena $ 0.00784618
Promjena cijene (1H) +2.02%
Promjena cijene (1D) -1.76%
Promjena cijene (7D) +1.68%

Game Fantasy (GFT) cijena u stvarnom vremenu je $0.01279698. Tijekom protekla 24 sata, GFTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01235089 i najviše cijene $ 0.01306173, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GFT je $ 36.84, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00784618.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GFT se promijenio za +2.02% u posljednjih sat vremena, -1.76% u posljednjih 24 sata i +1.68% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Game Fantasy (GFT)

Tržišna kapitalizacija $ 150.12K
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 150.12K
Količina u optjecaju 11.73M
Ukupna količina 11,730,678.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Game Fantasy je $ 150.12K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GFT je 11.73M, s ukupnom količinom od 11730678.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 150.12K.