Game 5 BALL Cijena danas

Trenutačna cijena Game 5 BALL (BALL) danas je $ 0.0021954, s promjenom od 0.13% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BALL u USD je $ 0.0021954 po BALL.

Game 5 BALL trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,142,392, s količinom u optjecaju od 520.01M BALL. Tijekom posljednja 24 sata, BALL trgovao je između $ 0.00207153 (niska) i $ 0.00221619 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.01128623, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, BALL se kretao +0.17% u posljednjem satu i -15.02% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Game 5 BALL (BALL)

Tržišna kapitalizacija $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.20M$ 2.20M $ 2.20M Količina u optjecaju 520.01M 520.01M 520.01M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Game 5 BALL je $ 1.14M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BALL je 520.01M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.20M.