Trenutačna cijena Gama Token (GAMA) danas je $ 0.764393, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije GAMA u USD je $ 0.764393 po GAMA.

Gama Token trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 76,460,809, s količinom u optjecaju od 100.03M GAMA. Tijekom posljednja 24 sata, GAMA trgovao je između $ 0.764393 (niska) i $ 0.764393 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.873173, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.585643.

U kratkoročnim performansama, GAMA se kretao 0.00% u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Gama Token (GAMA)

Tržišna kapitalizacija $ 76.46M$ 76.46M $ 76.46M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 76.46M$ 76.46M $ 76.46M Količina u optjecaju 100.03M 100.03M 100.03M Ukupna količina 100,028,081.0 100,028,081.0 100,028,081.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Gama Token je $ 76.46M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GAMA je 100.03M, s ukupnom količinom od 100028081.0.