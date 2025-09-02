Galeon (GALEON) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.01074303 24-satna najviša cijena $ 0.01417221 Najviša cijena ikada $ 0.04139904 Najniža cijena $ 0.00713505 Promjena cijene (1H) -21.45% Promjena cijene (1D) -1.86% Promjena cijene (7D) +1.12%

Galeon (GALEON) cijena u stvarnom vremenu je $0.0111239. Tijekom protekla 24 sata, GALEONtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01074303 i najviše cijene $ 0.01417221, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GALEON je $ 0.04139904, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00713505.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GALEON se promijenio za -21.45% u posljednjih sat vremena, -1.86% u posljednjih 24 sata i +1.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Galeon (GALEON)

Tržišna kapitalizacija $ 8.16M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 28.73M Količina u optjecaju 732.74M Ukupna količina 2,580,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Galeon je $ 8.16M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GALEON je 732.74M, s ukupnom količinom od 2580000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 28.73M.