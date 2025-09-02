Više o GALEON

Galeon Cijena (GALEON)

1 GALEON u USD cijena uživo:

$0.0111239
$0.0111239
-1.80%1D
Grafikon aktualnih cijena Galeon (GALEON)
Galeon (GALEON) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.01074303
24-satna najniža cijena
$ 0.01417221
24-satna najviša cijena

$ 0.01074303
$ 0.01417221
$ 0.04139904
$ 0.00713505
-21.45%

-1.86%

+1.12%

+1.12%

Galeon (GALEON) cijena u stvarnom vremenu je $0.0111239. Tijekom protekla 24 sata, GALEONtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01074303 i najviše cijene $ 0.01417221, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GALEON je $ 0.04139904, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00713505.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GALEON se promijenio za -21.45% u posljednjih sat vremena, -1.86% u posljednjih 24 sata i +1.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Galeon (GALEON)

$ 8.16M
--
$ 28.73M
732.74M
2,580,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Galeon je $ 8.16M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GALEON je 732.74M, s ukupnom količinom od 2580000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 28.73M.

Galeon (GALEON) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Galeon u USD iznosila je $ -0.00021129830305725.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Galeon u USD iznosila je $ -0.0001425449.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Galeon u USD iznosila je $ +0.0004813011.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Galeon u USD iznosila je $ -0.002397617772234433.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00021129830305725-1.86%
30 dana$ -0.0001425449-1.28%
60 dana$ +0.0004813011+4.33%
90 dana$ -0.002397617772234433-17.73%

Što je Galeon (GALEON)

Galeon is a revolutionary AI-powered healthcare community that empowers patients, researchers and healthcare professionals to collaborate and drive innovation in medicine by building the largest high-quality medical database with hospitals. Galeon builds the next generation of Electronic Health Records (EHR) to secure and hyper-structure hospitals’ data. Thanks to its proprietary technology Blockchain Swarm Learning, Galeon allows decentralized AI training to protect patients’ privacy and preserve hospitals' quality of care by sharing the value-added. It lays the ground for qualitative medical research and supports caregivers and doctor’s expertise. In other words, Galeon gives hospitals’ data its value back. Galeon is also accelerating the discovery of life-saving treatments and making healthcare more accessible and affordable for everyone through its DAO. It paves the way for a more collaborative medicine, driven by an open and broad community: Galeon's Pioneers.

Galeon Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Galeon (GALEON) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Galeon (GALEON) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Galeon.

Provjerite Galeon predviđanje cijene sada!

GALEON u lokalnim valutama

Galeon (GALEON) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Galeon (GALEON) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GALEON opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Galeon (GALEON)

Koliko Galeon (GALEON) vrijedi danas?
Cijena GALEON uživo u USD je 0.0111239 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GALEON u USD?
Trenutačna cijena GALEON u USD je $ 0.0111239. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Galeon?
Tržišna kapitalizacija za GALEON je $ 8.16M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GALEON?
Količina u optjecaju za GALEON je 732.74M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GALEON?
GALEON je postigao ATH cijenu od 0.04139904 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GALEON?
GALEON je vidio ATL cijenu od 0.00713505 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GALEON?
24-satni obujam trgovanja za GALEON je -- USD.
Hoće li GALEON još narasti ove godine?
GALEON mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GALEON predviđanje cijene za detaljniju analizu.
