Galaxy Fight Club (GCOIN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Galaxy Fight Club (GCOIN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

Galaxy Fight Club (GCOIN) Informacije NFT collection with a cross-IP, cross-platform PvP fighting game where players can use their avatars to battle, win, and earn. Službena web stranica: https://galaxyfightclub.com/ Kupi GCOIN odmah!

Galaxy Fight Club (GCOIN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Galaxy Fight Club (GCOIN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 126.34K $ 126.34K $ 126.34K Ukupna količina: $ 149.74M $ 149.74M $ 149.74M Količina u optjecaju: $ 79.59M $ 79.59M $ 79.59M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 237.67K $ 237.67K $ 237.67K Povijesni maksimum: $ 2.16 $ 2.16 $ 2.16 Povijesni minimum: $ 0.00107154 $ 0.00107154 $ 0.00107154 Trenutna cijena: $ 0.00158727 $ 0.00158727 $ 0.00158727 Saznajte više o cijeni Galaxy Fight Club (GCOIN)

Galaxy Fight Club (GCOIN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Galaxy Fight Club (GCOIN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GCOIN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GCOIN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GCOIN tokena, istražite GCOIN cijenu tokena uživo!

