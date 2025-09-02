Više o GCOIN

Galaxy Fight Club Logotip

Galaxy Fight Club Cijena (GCOIN)

Neuvršten

1 GCOIN u USD cijena uživo:

$0.00163619
$0.00163619$0.00163619
-0.50%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Galaxy Fight Club (GCOIN)
Galaxy Fight Club (GCOIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00163141
$ 0.00163141$ 0.00163141
24-satna najniža cijena
$ 0.00164699
$ 0.00164699$ 0.00164699
24-satna najviša cijena

$ 0.00163141
$ 0.00163141$ 0.00163141

$ 0.00164699
$ 0.00164699$ 0.00164699

$ 2.16
$ 2.16$ 2.16

$ 0.00107154
$ 0.00107154$ 0.00107154

+0.00%

-0.55%

-1.22%

-1.22%

Galaxy Fight Club (GCOIN) cijena u stvarnom vremenu je $0.00163619. Tijekom protekla 24 sata, GCOINtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00163141 i najviše cijene $ 0.00164699, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GCOIN je $ 2.16, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00107154.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GCOIN se promijenio za +0.00% u posljednjih sat vremena, -0.55% u posljednjih 24 sata i -1.22% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Galaxy Fight Club (GCOIN)

$ 130.27K
$ 130.27K$ 130.27K

--
----

$ 245.06K
$ 245.06K$ 245.06K

79.59M
79.59M 79.59M

149,735,250.0
149,735,250.0 149,735,250.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Galaxy Fight Club je $ 130.27K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GCOIN je 79.59M, s ukupnom količinom od 149735250.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 245.06K.

Galaxy Fight Club (GCOIN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Galaxy Fight Club u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Galaxy Fight Club u USD iznosila je $ -0.0004420357.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Galaxy Fight Club u USD iznosila je $ +0.0002805923.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Galaxy Fight Club u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.55%
30 dana$ -0.0004420357-27.01%
60 dana$ +0.0002805923+17.15%
90 dana$ 0--

Što je Galaxy Fight Club (GCOIN)

NFT collection with a cross-IP, cross-platform PvP fighting game where players can use their avatars to battle, win, and earn.

Resurs Galaxy Fight Club (GCOIN)

Službena web-stranica

Galaxy Fight Club Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Galaxy Fight Club (GCOIN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Galaxy Fight Club (GCOIN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Galaxy Fight Club.

Provjerite Galaxy Fight Club predviđanje cijene sada!

GCOIN u lokalnim valutama

Galaxy Fight Club (GCOIN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Galaxy Fight Club (GCOIN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GCOIN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Galaxy Fight Club (GCOIN)

Koliko Galaxy Fight Club (GCOIN) vrijedi danas?
Cijena GCOIN uživo u USD je 0.00163619 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GCOIN u USD?
Trenutačna cijena GCOIN u USD je $ 0.00163619. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Galaxy Fight Club?
Tržišna kapitalizacija za GCOIN je $ 130.27K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GCOIN?
Količina u optjecaju za GCOIN je 79.59M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GCOIN?
GCOIN je postigao ATH cijenu od 2.16 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GCOIN?
GCOIN je vidio ATL cijenu od 0.00107154 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GCOIN?
24-satni obujam trgovanja za GCOIN je -- USD.
Hoće li GCOIN još narasti ove godine?
GCOIN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GCOIN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
