Galaxy Fight Club (GCOIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00163141 24-satna najniža cijena $ 0.00164699 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 2.16 Najniža cijena $ 0.00107154 Promjena cijene (1H) +0.00% Promjena cijene (1D) -0.55% Promjena cijene (7D) -1.22%

Galaxy Fight Club (GCOIN) cijena u stvarnom vremenu je $0.00163619. Tijekom protekla 24 sata, GCOINtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00163141 i najviše cijene $ 0.00164699, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GCOIN je $ 2.16, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00107154.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GCOIN se promijenio za +0.00% u posljednjih sat vremena, -0.55% u posljednjih 24 sata i -1.22% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Galaxy Fight Club (GCOIN)

Tržišna kapitalizacija $ 130.27K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 245.06K Količina u optjecaju 79.59M Ukupna količina 149,735,250.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Galaxy Fight Club je $ 130.27K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GCOIN je 79.59M, s ukupnom količinom od 149735250.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 245.06K.