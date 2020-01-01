Galaxia (GXA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Galaxia (GXA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Galaxia (GXA) Informacije GALAXIA(GXA) aims to GALAXIA builds a virtuous cycle ecosystem to provide a sustainable web 3.0 blockchain platform environment by providing services at low cost and implementing fast and transparent processes. GALAXIA provides users with integrated platform operation, online/offline expansion of the real economy, and transparent processing through blockchain technology for a virtuous cycle ecosystem. In addition, through financial services to be added in the future, GALAXIA will provide scalability and high interoperability to provide user convenience. Službena web stranica: http://www.galaxiacoin.io/ Bijela knjiga: https://galaxiacoin.io/assets/doc/galaxia-whitepager-eng.pdf

Galaxia (GXA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Galaxia (GXA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 6.42M $ 6.42M $ 6.42M Ukupna količina: $ 7.62B $ 7.62B $ 7.62B Količina u optjecaju: $ 3.07B $ 3.07B $ 3.07B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 15.92M $ 15.92M $ 15.92M Povijesni maksimum: $ 0.02331638 $ 0.02331638 $ 0.02331638 Povijesni minimum: $ 0.00106629 $ 0.00106629 $ 0.00106629 Trenutna cijena: $ 0.002089 $ 0.002089 $ 0.002089 Saznajte više o cijeni Galaxia (GXA)

Galaxia (GXA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Galaxia (GXA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GXA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GXA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GXA tokena, istražite GXA cijenu tokena uživo!

