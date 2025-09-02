Galaxia (GXA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00203986 24-satna najviša cijena $ 0.00212643 Najviša cijena ikada $ 0.02331638 Najniža cijena $ 0.00106629 Promjena cijene (1H) -0.25% Promjena cijene (1D) -1.17% Promjena cijene (7D) -4.22%

Galaxia (GXA) cijena u stvarnom vremenu je $0.0020893. Tijekom protekla 24 sata, GXAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00203986 i najviše cijene $ 0.00212643, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GXA je $ 0.02331638, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00106629.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GXA se promijenio za -0.25% u posljednjih sat vremena, -1.17% u posljednjih 24 sata i -4.22% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Galaxia (GXA)

Tržišna kapitalizacija $ 6.41M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 15.92M Količina u optjecaju 3.07B Ukupna količina 7,619,439,991.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Galaxia je $ 6.41M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GXA je 3.07B, s ukupnom količinom od 7619439991.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.92M.