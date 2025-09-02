Više o GXA

Galaxia Cijena (GXA)

1 GXA u USD cijena uživo:

$0.00208908
$0.00208908$0.00208908
-1.10%1D
Grafikon aktualnih cijena Galaxia (GXA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:15:54 (UTC+8)

Galaxia (GXA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00203986
$ 0.00203986$ 0.00203986
24-satna najniža cijena
$ 0.00212643
$ 0.00212643$ 0.00212643
24-satna najviša cijena

$ 0.00203986
$ 0.00203986$ 0.00203986

$ 0.00212643
$ 0.00212643$ 0.00212643

$ 0.02331638
$ 0.02331638$ 0.02331638

$ 0.00106629
$ 0.00106629$ 0.00106629

-0.25%

-1.17%

-4.22%

-4.22%

Galaxia (GXA) cijena u stvarnom vremenu je $0.0020893. Tijekom protekla 24 sata, GXAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00203986 i najviše cijene $ 0.00212643, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GXA je $ 0.02331638, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00106629.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GXA se promijenio za -0.25% u posljednjih sat vremena, -1.17% u posljednjih 24 sata i -4.22% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Galaxia (GXA)

$ 6.41M
$ 6.41M$ 6.41M

--
----

$ 15.92M
$ 15.92M$ 15.92M

3.07B
3.07B 3.07B

7,619,439,991.0
7,619,439,991.0 7,619,439,991.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Galaxia je $ 6.41M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GXA je 3.07B, s ukupnom količinom od 7619439991.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.92M.

Galaxia (GXA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Galaxia u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Galaxia u USD iznosila je $ -0.0000865920.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Galaxia u USD iznosila je $ -0.0004070100.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Galaxia u USD iznosila je $ -0.0000687471285330477.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.17%
30 dana$ -0.0000865920-4.14%
60 dana$ -0.0004070100-19.48%
90 dana$ -0.0000687471285330477-3.18%

Što je Galaxia (GXA)

GALAXIA(GXA) aims to GALAXIA builds a virtuous cycle ecosystem to provide a sustainable web 3.0 blockchain platform environment by providing services at low cost and implementing fast and transparent processes. GALAXIA provides users with integrated platform operation, online/offline expansion of the real economy, and transparent processing through blockchain technology for a virtuous cycle ecosystem. In addition, through financial services to be added in the future, GALAXIA will provide scalability and high interoperability to provide user convenience.

Galaxia Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Galaxia (GXA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Galaxia (GXA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Galaxia.

Provjerite Galaxia predviđanje cijene sada!

GXA u lokalnim valutama

Galaxia (GXA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Galaxia (GXA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GXA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Galaxia (GXA)

Koliko Galaxia (GXA) vrijedi danas?
Cijena GXA uživo u USD je 0.0020893 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GXA u USD?
Trenutačna cijena GXA u USD je $ 0.0020893. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Galaxia?
Tržišna kapitalizacija za GXA je $ 6.41M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GXA?
Količina u optjecaju za GXA je 3.07B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GXA?
GXA je postigao ATH cijenu od 0.02331638 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GXA?
GXA je vidio ATL cijenu od 0.00106629 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GXA?
24-satni obujam trgovanja za GXA je -- USD.
Hoće li GXA još narasti ove godine?
GXA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GXA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:15:54 (UTC+8)

