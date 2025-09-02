Galatasaray Fan Token (GAL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.38 $ 1.38 $ 1.38 24-satna najniža cijena $ 1.42 $ 1.42 $ 1.42 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.38$ 1.38 $ 1.38 24-satna najviša cijena $ 1.42$ 1.42 $ 1.42 Najviša cijena ikada $ 33.63$ 33.63 $ 33.63 Najniža cijena $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 Promjena cijene (1H) +0.05% Promjena cijene (1D) -0.29% Promjena cijene (7D) +1.28% Promjena cijene (7D) +1.28%

Galatasaray Fan Token (GAL) cijena u stvarnom vremenu je $1.39. Tijekom protekla 24 sata, GALtrgovalo je između najniže cijene $ 1.38 i najviše cijene $ 1.42, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GAL je $ 33.63, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.18.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GAL se promijenio za +0.05% u posljednjih sat vremena, -0.29% u posljednjih 24 sata i +1.28% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Galatasaray Fan Token (GAL)

Tržišna kapitalizacija $ 10.06M$ 10.06M $ 10.06M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 13.88M$ 13.88M $ 13.88M Količina u optjecaju 7.23M 7.23M 7.23M Ukupna količina 9,975,000.0 9,975,000.0 9,975,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Galatasaray Fan Token je $ 10.06M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GAL je 7.23M, s ukupnom količinom od 9975000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 13.88M.