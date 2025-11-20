Galactic Bonk Cijena danas

Trenutačna cijena Galactic Bonk (G-BONK) danas je $ 0.00003847, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije G-BONK u USD je $ 0.00003847 po G-BONK.

Galactic Bonk trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 33,311, s količinom u optjecaju od 865.91M G-BONK. Tijekom posljednja 24 sata, G-BONK trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00061356, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00003845.

U kratkoročnim performansama, G-BONK se kretao -- u posljednjem satu i -15.45% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Galactic Bonk (G-BONK)

Tržišna kapitalizacija $ 33.31K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 33.31K Količina u optjecaju 865.91M Ukupna količina 865,912,128.200381

