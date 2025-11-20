Gala Music Cijena danas

Trenutačna cijena Gala Music (MUSIC) danas je $ 0.00201271, s promjenom od 34.55% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MUSIC u USD je $ 0.00201271 po MUSIC.

Gala Music trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 318,920, s količinom u optjecaju od 158.45M MUSIC. Tijekom posljednja 24 sata, MUSIC trgovao je između $ 0.00150353 (niska) i $ 0.00310602 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.303994, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00099995.

U kratkoročnim performansama, MUSIC se kretao +32.82% u posljednjem satu i -50.65% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Gala Music (MUSIC)

Tržišna kapitalizacija $ 318.92K$ 318.92K $ 318.92K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 318.92K$ 318.92K $ 318.92K Količina u optjecaju 158.45M 158.45M 158.45M Ukupna količina 158,453,227.2300537 158,453,227.2300537 158,453,227.2300537

