Gala Film (FILM) Informacije Gala Film is a Web3 entertainment platform where movie lovers and filmmakers are rewarded for diving into the content they love. By leveraging on-chain ownership and decentralized content delivery, Gala Film aligns incentives for both creators and fans, offering rewards for their engagement— all while making it a fun, gamified experience. Gala Film is built by the visionary team behind Gala Games, under the leadership of Eric Schiermeyer, the Founder and CEO of Gala. With a remarkable legacy that includes co-founding Zynga and serving as CTO of MySpace, Eric brings decades of experience in tech and entertainment innovation. Službena web stranica: https://film.gala.com/ Bijela knjiga: https://static.gala.games/gala-film/Gala-Film-Whitepaper-2024-Version-1.0.pdf Kupi FILM odmah!

Gala Film (FILM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Gala Film (FILM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.15M $ 2.15M $ 2.15M Ukupna količina: $ 129.23M $ 129.23M $ 129.23M Količina u optjecaju: $ 129.23M $ 129.23M $ 129.23M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.15M $ 2.15M $ 2.15M Povijesni maksimum: $ 0.234889 $ 0.234889 $ 0.234889 Povijesni minimum: $ 0.00537361 $ 0.00537361 $ 0.00537361 Trenutna cijena: $ 0.0166417 $ 0.0166417 $ 0.0166417 Saznajte više o cijeni Gala Film (FILM)

Gala Film (FILM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Gala Film (FILM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FILM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FILM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FILM tokena, istražite FILM cijenu tokena uživo!

