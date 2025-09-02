Gala Film (FILM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.234889 Najniža cijena $ 0.00537361 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +3.47%

Gala Film (FILM) cijena u stvarnom vremenu je $0.0166417. Tijekom protekla 24 sata, FILMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FILM je $ 0.234889, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00537361.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FILM se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +3.47% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Gala Film (FILM)

Tržišna kapitalizacija $ 2.15M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.15M Količina u optjecaju 129.23M Ukupna količina 129,230,655.3939516

Trenutačna tržišna kapitalizacija Gala Film je $ 2.15M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FILM je 129.23M, s ukupnom količinom od 129230655.3939516. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.15M.