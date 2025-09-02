Više o FILM

Gala Film Cijena (FILM)

1 FILM u USD cijena uživo:

$0.0166417
$0.0166417$0.0166417
0.00%1D
Grafikon aktualnih cijena Gala Film (FILM)
Gala Film (FILM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.234889
$ 0.234889$ 0.234889

$ 0.00537361
$ 0.00537361$ 0.00537361

--

--

+3.47%

+3.47%

Gala Film (FILM) cijena u stvarnom vremenu je $0.0166417. Tijekom protekla 24 sata, FILMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FILM je $ 0.234889, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00537361.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FILM se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +3.47% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Gala Film (FILM)

$ 2.15M
$ 2.15M$ 2.15M

--
----

$ 2.15M
$ 2.15M$ 2.15M

129.23M
129.23M 129.23M

129,230,655.3939516
129,230,655.3939516 129,230,655.3939516

Trenutačna tržišna kapitalizacija Gala Film je $ 2.15M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FILM je 129.23M, s ukupnom količinom od 129230655.3939516. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.15M.

Gala Film (FILM) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Gala Film u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Gala Film u USD iznosila je $ +0.0020999279.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Gala Film u USD iznosila je $ +0.0028850983.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Gala Film u USD iznosila je $ +0.00242904681592188.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ +0.0020999279+12.62%
60 dana$ +0.0028850983+17.34%
90 dana$ +0.00242904681592188+17.09%

Što je Gala Film (FILM)

Gala Film is a Web3 entertainment platform where movie lovers and filmmakers are rewarded for diving into the content they love. By leveraging on-chain ownership and decentralized content delivery, Gala Film aligns incentives for both creators and fans, offering rewards for their engagement— all while making it a fun, gamified experience. Gala Film is built by the visionary team behind Gala Games, under the leadership of Eric Schiermeyer, the Founder and CEO of Gala. With a remarkable legacy that includes co-founding Zynga and serving as CTO of MySpace, Eric brings decades of experience in tech and entertainment innovation.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Gala Film Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Gala Film (FILM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Gala Film (FILM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Gala Film.

Provjerite Gala Film predviđanje cijene sada!

FILM u lokalnim valutama

Gala Film (FILM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Gala Film (FILM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FILM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Gala Film (FILM)

Koliko Gala Film (FILM) vrijedi danas?
Cijena FILM uživo u USD je 0.0166417 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FILM u USD?
Trenutačna cijena FILM u USD je $ 0.0166417. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Gala Film?
Tržišna kapitalizacija za FILM je $ 2.15M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FILM?
Količina u optjecaju za FILM je 129.23M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FILM?
FILM je postigao ATH cijenu od 0.234889 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FILM?
FILM je vidio ATL cijenu od 0.00537361 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FILM?
24-satni obujam trgovanja za FILM je -- USD.
Hoće li FILM još narasti ove godine?
FILM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FILM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
