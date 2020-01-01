Gakster (GAK) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Gakster (GAK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Gakster (GAK) Informacije This meme coin representing a famous cat meme was launched eleven months ago on pump dot fun on Solana but never bonded until few weeks ago. Now spontaneously people started to create memes and post them on x while organizing themselves creating social accounts for the memecoin. Gakster has now an active engaged community that keeps creating and sharing memes by taking this cat as reference. Since interest is growing and there is no real developer or team behind it I decided to apply for a listing on coin gecko Službena web stranica: https://gakstergram.com/ Bijela knjiga: https://memedepot.com/d/gak-attack Kupi GAK odmah!

Gakster (GAK) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Gakster (GAK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 335.41K $ 335.41K $ 335.41K Ukupna količina: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Količina u optjecaju: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 335.41K $ 335.41K $ 335.41K Povijesni maksimum: $ 0.00080942 $ 0.00080942 $ 0.00080942 Povijesni minimum: $ 0.00002223 $ 0.00002223 $ 0.00002223 Trenutna cijena: $ 0.00033115 $ 0.00033115 $ 0.00033115 Saznajte više o cijeni Gakster (GAK)

Gakster (GAK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Gakster (GAK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GAK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GAK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GAK tokena, istražite GAK cijenu tokena uživo!

GAK Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide GAK? Naša GAK stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte GAK predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!