Gakster (GAK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.45% Promjena cijene (1D) +10.53% Promjena cijene (7D) -17.00% Promjena cijene (7D) -17.00%

Gakster (GAK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GAKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GAK je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GAK se promijenio za -0.45% u posljednjih sat vremena, +10.53% u posljednjih 24 sata i -17.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Gakster (GAK)

Tržišna kapitalizacija $ 312.86K$ 312.86K $ 312.86K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 312.86K$ 312.86K $ 312.86K Količina u optjecaju 999.98M 999.98M 999.98M Ukupna količina 999,980,322.0 999,980,322.0 999,980,322.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Gakster je $ 312.86K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GAK je 999.98M, s ukupnom količinom od 999980322.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 312.86K.