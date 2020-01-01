gAInzy ($GNZ) Tokenomika
gAInzy ($GNZ) Informacije
gAInz is a swarm of AI health agents designed to revolutionize your fitness, productivity, and career. Backed by cutting-edge AI prowess and research, gAInz delivers personalized workout plans, nutrition advice, motivation, and health tracking, all accessible via Twitter and WhatsApp. The gAInzy token powers this swarm, enabling users to query AI agents and unlock their full potential. With features like guided exercise videos, voice-note support, and daily updates, it’s your ultimate fitness companion. Coming soon: AI body scanning, Pulse wearable integration, and tailored health metrics. gAInz evolves with you, helping you 10x your goals effortlessly.
gAInzy ($GNZ) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za gAInzy ($GNZ), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
gAInzy ($GNZ) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike gAInzy ($GNZ) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj $GNZ tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja $GNZ tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku $GNZ tokena, istražite $GNZ cijenu tokena uživo!
$GNZ Predviđanje cijene
Želite li znati u kojem smjeru ide $GNZ? Naša $GNZ stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.
Zašto biste trebali odabrati MEXC?
MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.