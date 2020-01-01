gAInzy ($GNZ) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u gAInzy ($GNZ), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

gAInzy ($GNZ) Informacije gAInz is a swarm of AI health agents designed to revolutionize your fitness, productivity, and career. Backed by cutting-edge AI prowess and research, gAInz delivers personalized workout plans, nutrition advice, motivation, and health tracking, all accessible via Twitter and WhatsApp. The gAInzy token powers this swarm, enabling users to query AI agents and unlock their full potential. With features like guided exercise videos, voice-note support, and daily updates, it’s your ultimate fitness companion. Coming soon: AI body scanning, Pulse wearable integration, and tailored health metrics. gAInz evolves with you, helping you 10x your goals effortlessly. Službena web stranica: https://linktr.ee/gainzdotxyz Kupi $GNZ odmah!

gAInzy ($GNZ) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za gAInzy ($GNZ), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 21.89K $ 21.89K $ 21.89K Ukupna količina: $ 999.80M $ 999.80M $ 999.80M Količina u optjecaju: $ 899.79M $ 899.79M $ 899.79M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 24.32K $ 24.32K $ 24.32K Povijesni maksimum: $ 0.02999962 $ 0.02999962 $ 0.02999962 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni gAInzy ($GNZ)

gAInzy ($GNZ) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike gAInzy ($GNZ) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj $GNZ tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja $GNZ tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku $GNZ tokena, istražite $GNZ cijenu tokena uživo!

$GNZ Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide $GNZ? Naša $GNZ stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte $GNZ predviđanje cijene tokena odmah!

