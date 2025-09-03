gAInzy ($GNZ) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.02999962$ 0.02999962 $ 0.02999962 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -2.50% Promjena cijene (7D) +1.50% Promjena cijene (7D) +1.50%

gAInzy ($GNZ) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $GNZtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $GNZ je $ 0.02999962, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $GNZ se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -2.50% u posljednjih 24 sata i +1.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu gAInzy ($GNZ)

Tržišna kapitalizacija $ 20.87K$ 20.87K $ 20.87K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 23.19K$ 23.19K $ 23.19K Količina u optjecaju 899.79M 899.79M 899.79M Ukupna količina 999,799,827.29642 999,799,827.29642 999,799,827.29642

Trenutačna tržišna kapitalizacija gAInzy je $ 20.87K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $GNZ je 899.79M, s ukupnom količinom od 999799827.29642. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 23.19K.