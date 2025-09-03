Više o $GNZ

gAInzy Cijena ($GNZ)

1 $GNZ u USD cijena uživo:

-2.50%1D
Grafikon aktualnih cijena gAInzy ($GNZ)
gAInzy ($GNZ) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

$ 0.02999962
$ 0.02999962

gAInzy ($GNZ) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $GNZtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $GNZ je $ 0.02999962, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $GNZ se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -2.50% u posljednjih 24 sata i +1.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu gAInzy ($GNZ)

Trenutačna tržišna kapitalizacija gAInzy je $ 20.87K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $GNZ je 899.79M, s ukupnom količinom od 999799827.29642. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 23.19K.

gAInzy ($GNZ) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz gAInzy u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz gAInzy u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz gAInzy u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz gAInzy u USD iznosila je $ 0.

Razdoblje Promjena (USD) Promjena (%)
Danas$ 0-2.50%
30 dana$ 0+10.15%
60 dana$ 0-12.89%
90 dana$ 0--

Što je gAInzy ($GNZ)

gAInz is a swarm of AI health agents designed to revolutionize your fitness, productivity, and career. Backed by cutting-edge AI prowess and research, gAInz delivers personalized workout plans, nutrition advice, motivation, and health tracking, all accessible via Twitter and WhatsApp. The gAInzy token powers this swarm, enabling users to query AI agents and unlock their full potential. With features like guided exercise videos, voice-note support, and daily updates, it’s your ultimate fitness companion. Coming soon: AI body scanning, Pulse wearable integration, and tailored health metrics. gAInz evolves with you, helping you 10x your goals effortlessly.

Resurs gAInzy ($GNZ)

gAInzy Predviđanje cijene (USD)

Koliko će gAInzy ($GNZ) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših gAInzy ($GNZ) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za gAInzy.

Provjerite gAInzy predviđanje cijene sada!

$GNZ u lokalnim valutama

gAInzy ($GNZ) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike gAInzy ($GNZ) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o $GNZ opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o gAInzy ($GNZ)

Koliko gAInzy ($GNZ) vrijedi danas?
Cijena $GNZ uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena $GNZ u USD?
Trenutačna cijena $GNZ u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija gAInzy?
Tržišna kapitalizacija za $GNZ je $ 20.87K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za $GNZ?
Količina u optjecaju za $GNZ je 899.79M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za $GNZ?
$GNZ je postigao ATH cijenu od 0.02999962 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za $GNZ?
$GNZ je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za $GNZ?
24-satni obujam trgovanja za $GNZ je -- USD.
Hoće li $GNZ još narasti ove godine?
$GNZ mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte $GNZ predviđanje cijene za detaljniju analizu.
gAInzy ($GNZ) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8) Vrsta Informacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

