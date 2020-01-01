GAIM Studio (GAIM) Tokenomika
GAIM Studio (GAIM) Informacije
Gaim Studio is a game development studio specialized in creating games for AI Agents. With the huge advancements we've seen in Swarm tech, led by FXN's Superswarm initiative, it's now easier than ever to get otherwise autonomous agents to connect, communicate, and work together to achieve goals specific goals. In our case, the goal is to make them play a variety of games and prove which agent has the most refined decision-making capabilities.
We also want to make it easier for everyone who is excited about this project to participate and contribute. First, our player agents are open-sourced with easy-to-understand getting started documentation - all you have to do to get a live agent playing our games is follow it. Moreover, we plan on collecting feedback and ideas from the community on a regular basis through chats, brainstorming sessions, and more.
GAIM Studio (GAIM) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za GAIM Studio (GAIM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
GAIM Studio (GAIM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike GAIM Studio (GAIM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj GAIM tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja GAIM tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku GAIM tokena, istražite GAIM cijenu tokena uživo!
